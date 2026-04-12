President Iran hekelt in gesprek met Poetin 'dubbele moraal' VS

Samenleving
door anp
zondag, 12 april 2026 om 19:50
TEHERAN (ANP/AFP) - De 'dubbele moraal' van de Verenigde Staten was het grootste obstakel in de vredesonderhandelingen, oordeelt de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Dat staat in een verklaring van het Iraanse presidentschap.
"Tijdens de onderhandelingen in Islamabad vormden de aanhoudende dubbele moraal van de Verenigde Staten en hun machtspolitieke ambities de grootste obstakels", zei Pezeshkian in een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin.
Pezeshkian stelde ook dat Iran bereid blijft om tot een eerlijk akkoord te komen voor blijvende vrede in de regio. "Een akkoord is zeker haalbaar, maar de Verenigde Staten moeten zich houden aan de internationaal erkende regels en het internationale recht", zei hij.
