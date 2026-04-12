Marielle Tweebeeke: Sonja Barend grondlegger van het tv-interview

HILVERSUM (ANP) - Sonja Barend heeft "ontzettend veel" betekend voor het televisie-interview, zegt Nieuwsuur-presentator Marielle Tweebeeke naar aanleiding van het overlijden van de talkshowpresentatrice. Zondag werd bekend dat Barend zaterdag op 86-jarige leeftijd is overleden.

"Ze is de grondlegger van het tv-interview in allerlei vormen", zegt Tweebeeke. "Aan de ene kant was daar het scherpe interview met de politicus, tot de zeer geïnteresseerde gesprekken met gewone mensen of artiesten aan de andere kant. Altijd veelzijdig, met als rode draad oprechte interesse. Dat zag je in haar hele houding; ze zat als het ware helemaal ín haar gast."

Tweebeeke won tweemaal de Sonja Barend Award, de naar Barend vernoemde interviewprijs. Ze herinnert zich nog goed dat ze Barend in 2012, toen ze de prijs voor het eerst won, ontmoette achter de schermen. "Ik vond haar altijd al scherp in haar interviews. En tegelijkertijd charmant; ze durfde alles te vragen. En naast haar interesse in mensen en wat er in de wereld gebeurt, ook iemand met een mening. Ze was uitgesproken, maar toen ik haar ontmoette ook zacht en lief."

Tweebeeke vond Barend "een innemende vrouw en heel geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurde". Om die reden was de journaliste zondag dan ook verrast toen ze hoorde dat Barend was overleden. "Ik kreeg een appje van iemand en dacht: Sonja Barend dood? En ook nog 86? Dat bedenk je niet, juist omdat ze er nog zo bij was, alles wist en alles las."

Talkshowpresentator Jeroen Pauw herinnert zich "de vrolijke lach" van Barend. "Zij staat voor iets. Ze staat ook voor een tijdperk", zegt Pauw tegen RTL Boulevard over Barend. Beide presentatoren maakten meerdere programma's voor de VARA, nu BNNVARA. "Ze staat ook voor het engagement en tegelijkertijd de vrolijke lach. Je realiseert je toch nu dat dat niet meer zo is. Er zal geen Sonja Barend meer zijn."

Het laatste televisieoptreden van Barend was in oktober 2025 aan de talkshowtafel bij Pauw. In Pauw & De Wit reikte ze de naar haar vernoemde interviewprijs uit aan Coen Verbraak.