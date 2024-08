President Iran zegt agressie niet te tolereren

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat zijn land aanvallen op de eigen belangen en veiligheid nooit zal negeren. Ook haalde hij in een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron uit naar Israël: "Als de Verenigde Staten en westerse landen echt proberen om oorlog in de regio te voorkomen, moeten ze het regime dwingen de genocide in Gaza te stoppen en een bestand te accepteren."

Internationaal wordt gevreesd dat Iran een aanval op Israël gaat uitvoeren na de recente dood van Hamasleider Ismail Haniyeh in Teheran. De politieke leider van de Palestijnse beweging bezocht Iran voor de beëdiging van Pezeshkian. Hij zou vervolgens zijn omgekomen door een explosie in een zwaarbewaakt gastenverblijf. Iran houdt Israël verantwoordelijk en heeft wraak gezworen.

De Organisatie voor Islamitische Samenwerking hield woensdag spoedberaad over de dood van Haniyeh. Dat gebeurde op verzoek van Iran. Israël heeft niet toegegeven dat het verantwoordelijk is voor de dood van de Hamasleider.