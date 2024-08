Oppositieleider Venezuela negeert dagvaarding Hooggerechtshof

CARACAS (ANP/AFP) - Edmundo González Urrutia, de oppositieleider van Venezuela, is niet van plan op te komen dagen voor het Hooggerechtshof. Het hof heeft hem opgeroepen om te getuigen over de verkiezingsuitslag, maar González Urrutia denkt dat hij dan opgepakt kan worden.

González Urrutia nam het vorige maand bij de presidentsverkiezingen op tegen zittend president Nicolás Maduro. De kiescommissie riep Maduro uit tot winnaar, maar volgens de oppositieleider is er met de uitslag geknoeid. Meerdere Zuid-Amerikaanse landen en de Verenigde Staten hebben González Urrutia erkend als winnaar van de verkiezingen. De oppositie heeft online kopieën van de echte stemuitslagen gedeeld en volgens de VS is het zeer onwaarschijnlijk dat die vervalst zijn.

Het is sinds de omstreden uitslag onrustig in Venezuela, met veel protesten en zeker 24 doden als gevolg. Maduro is nu naar het Hooggerechtshof gestapt om zijn overwinning te laten bevestigen. De oppositie beschouwt dat hof, net als de kiescommissie, als een bondgenoot van Maduro en rekent niet op een eerlijk proces.

González Urrutia negeert daarom de dagvaarding van het Hooggerechtshof. "Als ik ga, breng ik niet alleen mijn eigen vrijheid in gevaar, maar ook de wil van het Venezolaanse volk", schrijft hij op sociale media. De 74-jarige oppositieleider is al ruim een week niet meer in het openbaar verschenen, naar eigen zeggen om dreigementen van de president. "Maduro heeft gezegd dat ik strafrechtelijk vervolgd word als ik niet kom, opdagen en dat ik ook vervolgd word als ik wel kom en kopieën van de stemuitslagen indien. Is dat een onpartijdige procedure?"