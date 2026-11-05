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President Paraguay stapt op vanwege bankencrisis

Samenleving
door anp
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ASUNCIÓN (ANP/AFP) - De Paraguayaanse president Santiago Peña heeft aangekondigd op te stappen, nadat de steun voor hem in het land was gekelderd vanwege een bankencrisis. Die ontstond deze week door problemen bij ueno, een bank die onder meer overheidsgeld beheert. Bijna 3 van de 6,5 miljoen Paraguayanen konden daardoor niet bij hun tegoeden.
De centrale bank in Paraguay besloot in te grijpen bij ueno toen recentelijk bleek dat de bank allesbehalve financieel gezond was; de zogeheten solvabiliteit kelderde tot onder de 50 procent, onder het wettelijk minimum. De centrale bank nam ueno over en begon een afwikkelingsprocedure. Enkele topbankiers werden gearresteerd.
Peña, zelf tot afgelopen jaar aandeelhouder bij ueno, verloor snel politieke steun, met name binnen zijn eigen partij. Critici betichten hem onder meer van belangenverstrengeling en een doofpotaffaire.
In een video zegt hij op te stappen met de stabiliteit van het land in het achterhoofd.
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