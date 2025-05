President Ramaphosa noemt ontmoeting met Trump geslaagd

WASHINGTON (ANP/AFP/DPA/RTR) - De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft over zijn ontmoeting met zijn ambtgenoot Donald Trump gezegd dat alles goed is verlopen. Hij vindt de ontmoeting geslaagd en wil zich richten op zaken in het belang van zijn land tijdens het bezoek aan de VS.

Trump ontving Ramaphosa in het Witte Huis en liet daarbij oude beelden vertonen van onder meer de extreemlinkse Zuid-Afrikaanse politicus Julius Malema die zingt: "Kill the Boer, kill the farmer" en "we snijden de kelen van de witten door en schieten om te doden". Ook ex-president Jacob Zuma kwam zingend in beeld met de dreiging dat "witte mensen door machinegeweren kunnen worden gedood".

Trump en zijn in Zuid-Afrika geboren adviseur Elon Musk beschuldigen Zuid-Afrikaanse machthebbers er geregeld van de witte bevolking te willen uitroeien. Ramaphosa bestrijdt dat en bleef kalm. Hij zei ook schertsend dat hij Trump helaas geen vliegtuig cadeau kan doen. Trump kreeg onlangs een vliegtuig van Qatar.