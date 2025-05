Zorgen over overheidsfinanciën VS zetten Wall Street lager

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met aanzienlijke verliezen gesloten. Zorgen over de Amerikaanse overheidsfinanciën traden weer op de voorgrond na een teleurstellend verlopen veiling van 16 miljard dollar aan nieuwe staatsobligaties. Onlangs verlaagde ratingbureau Moody's de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten, waardoor de federale overheid waarschijnlijk duurder uit is bij het lenen van geld.

Andere Amerikaanse staatsobligaties daalden hard in waarde na de veiling, wat betekent dat het rendement erop juist toeneemt. Zorgen over de houdbaarheid van de enorme staatsschuld en het begrotingstekort van de VS hadden ook hun weerslag op de aandelenmarkten. Daarbij speelt mee dat de Amerikaanse president Donald Trump forse belastingverlagingen door het Congres wil loodsen.

De S&P 500 daalde 1,6 procent tot 5844,61 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 41.860,44 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,4 procent tot 18.872,64 punten.

Apple eindigde lager

Zorgconcern UnitedHealth was een opvallende verliezer en eindigde bijna 6 procent lager. The Guardian bracht onthullingen naar buiten over bonussen die de zorgverzekeraar uitkeerde aan verzorgingstehuizen die het aantal overplaatsingen van cliënten naar ziekenhuizen terugdrongen. Klokkenluiders zeggen tegen de krant dat hierdoor de gezondheid van verpleeghuisbewoners soms in het geding kwam.

Apple eindigde 2,3 procent lager. ChatGPT-maker OpenAI kondigde aan samen met voormalig Apple-ontwerper Jony Ive te werken aan een reeks nieuwe apparaten voor toegang tot geavanceerde kunstmatige intelligentie, waarmee de aanval wordt geopend op de smartphones. Bij Apple was Ive verantwoordelijk voor het design van onder andere de iPhone en de iMac.

Target verloor 5 procent

Warenhuisketen Target verloor ruim 5 procent nadat het bedrijf somberder was geworden over de verkoopcijfers dit jaar. Consumenten zijn onzekerder geworden en geven minder uit in de winkels. Ook reageren klanten negatief op het terugdraaien van inspanningen voor meer diversiteit bij Target.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent minder waard op 61,36 dollar per vat. Brentolie kostte ook 1,1 procent minder op 64,68 dollar per vat.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegenover 1,1334 dollar bij het slot van de Europese beurzen.