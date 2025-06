13 Roemenen uitgebuit door uitzendbureau Brabantse vleesindustrie

DEN HAAG (ANP) - Dertien Roemenen zijn vermoedelijk uitgebuit door een uitzendbureau in de vleesverwerkende industrie in Noord-Brabant. Na Facebook-werving moesten ze in Nederland hun paspoorten inleveren en documenten ondertekenen die ze niet konden lezen. Uiteindelijk zijn ze "berooid op straat gezet door medewerkers", meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die doet onderzoek.

Vanuit hun thuisland werden de arbeidsmigranten naar Duitsland vervoerd, waar ze zonder uitzicht op werk tijdelijk in Kleve woonden. Daarna volgde de reis naar Nederland, "zonder eten en drinken en zonder dat ze enig idee hadden waar ze naartoe werden gebracht", aldus de inspectie.

Een aantal Roemenen lukte het "om onder de invloed van de coördinatoren uit te komen" en zich bij hulporganisatie FairWork te melden, die daarna ook de anderen opving. De Arbeidsinspectie probeert nu "het hele plaatje in beeld te krijgen" van de samenwerkconstructie van werkgever, uitzendbureau en werver.

Op arbeidsuitbuiting staat maximaal 12 jaar cel.