President Zuid-Korea aangeklaagd voor leiden van opstand

SEOUL (ANP/AFP) - Zuid-Koreaanse aanklagers hebben de geschorste president Yoon Suk-yeol aangeklaagd voor het leiden van een opstand. Er loopt een onderzoek naar hem omdat hij begin december de militaire noodtoestand uitriep.

Yoon werd op 15 januari opgepakt, als eerste zittende Zuid-Koreaanse president ooit, en zit sindsdien vast. Hij probeerde met de noodtoestand het parlement buitenspel te zetten, wat wordt gezien als een ongekende maatregel tegen de oppositie. Zuid-Korea gaat sindsdien gebukt onder een politieke crisis.

Er loopt een afzettingsproces tegen de president. Het parlement had daarvoor gestemd vanwege de militaire noodtoestand. Met dat besluit werd Yoon ook direct geschorst. Het parlement stuurde later ook Yoons plaatsvervanger, de premier, weg. Minister van Financiën Choi Sang-mok is nu waarnemend president.