Stille tocht komt aan bij Wertheimpark voor Holocaustherdenking

AMSTERDAM (ANP) - Honderden mensen zijn zondagochtend na een stille tocht door Amsterdam aangekomen bij het Wertheimpark. Daar begint om 11.30 uur de Nationale Holocaust Herdenking.

Onder anderen minister-president Dick Schoof en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liepen vooraan, samen met voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Martin Bosma. De stoet liep via het Meester Visserplein, de Muiderstraat over de Hortusbrug, Plantage Middenlaan naar het Wertheimpark.

De route van de stille tocht was afgesloten voor verkeer door politie. Ook in de omgeving van het park is veel politie aanwezig. Autoverkeer wordt omgeleid en tram 14 rijdt een aangepaste route tussen 10.30 uur en 13.00 uur.