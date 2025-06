President Zuid-Korea zegt af voor NAVO-top

SEOUL (ANP/RTR) - De eerste afzegging voor de NAVO-top in Den Haag is binnen. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung komt dinsdag niet naar de top, laat zijn staf weten. Het besluit is ingegeven door "diverse binnenlandse kwesties en de onzekerheden door de toestand in het Midden-Oosten". De boodschap komt enkele uren na Amerikaanse bombardementen op Iran.

Zuid-Korea is geen lid van het bondgenootschap, maar werkt er wel heel nauw mee samen. Daarom is ook Lee uitgenodigd, net als bijvoorbeeld zijn collega-leiders van Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Oekraïne.

Er was op de uitzonderlijk korte top wel een kleinere rol weggelegd voor deze bondgenoten dan bij vorige toppen. Er is geen officiële vergadering met hen belegd. Wel mogen ze aanschuiven bij het diner dat koning Willem-Alexander dinsdagavond voor de leiders geeft op Paleis Huis ten Bosch.