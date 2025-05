Presidium houdt spoedvergadering over zaak-Arib

DEN HAAG (ANP) - Het presidium van de Tweede Kamer houdt dinsdag een spoedvergadering over de gebeurtenissen rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat bevestigt een ingewijde na berichtgeving door de Volkskrant. Aanleiding voor de bijeenkomst is informatie die naar voren kwam in de strafzaak tegen een voormalig persvoorlichter.

De oud-voorlichter wordt ervan verdacht een vertrouwelijk onderzoek over Arib te hebben gelekt naar de pers en daarmee haar ambtsgeheim te hebben geschonden. Het OM eiste hiervoor vorige week een taakstraf van 140 uur.

Volgens de Volkskrant heeft PVV-Kamerlid Gidi Markuszower, lid van het presidium, om het overleg gevraagd. Hij schreef zaterdag op X dat Aribs opvolger Vera Bergkamp en een voormalig griffier van de Kamer "vals spel lijken te hebben gespeeld". Markuszower wil dat hier een onderzoek naar komt.