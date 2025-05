49 aanhoudingen bij bezetting pand Universiteit Utrecht

UTRECHT (ANP) - De politie heeft maandagavond 49 demonstranten aangehouden die in Utrecht een pand van de Universiteit Utrecht (UU) hadden bezet. De pro-Palestijnse betogers zijn door agenten uit het gebouw aan de Drift in het centrum van de stad gehaald en in een bus gezet. Ze zijn aangehouden voor lokaalvredebreuk en worden naar een andere locatie in Utrecht gebracht en daar vrijgelaten.

De betogers eisen dat de UU alle banden verbreekt met Israëlische instellingen. De universiteit meldde vrijdag dat zij wil stoppen met een project waaraan ook het Israëlische ministerie van Volksgezondheid meedoet, en dat zij voorlopig geen nieuwe samenwerkingen met Israëlische organisaties aangaat. Lopende samenwerkingen met Israëlische instellingen gaan wel door.

De universiteit had de betogers meermaals gevorderd om weg te gaan. Toen dat niet gebeurde greep de politie in. De afgelopen anderhalve week waren er al activisten op het binnenplein van de universiteitsbibliotheek.