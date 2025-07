APELDOORN (ANP) - Pretpark Julianatoren in Apeldoorn is getroffen door de stroomstoring in het gebied donderdag. Het park is daardoor nog niet open, een verslaggever van het ANP ziet ongeveer duizend mensen die bij de dichte ingang of nog op de parkeerplaats wachten.

"We hopen dat de storing spoedig wordt verholpen, zodat het park weer normaal kan functioneren", aldus het pretpark.