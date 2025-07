Rodríguez verlaat Tour de France met bekkenbreuk

VIF (ANP) - Carlos Rodríguez heeft de Tour de France verlaten. De Spaanse coureur heeft volgens zijn ploeg Ineos Grenadiers woensdag een bekkenbreuk opgelopen bij een valpartij in de finale van de zeventiende etappe.

De 24-jarige Rodríguez stond tiende in het algemeen klassement. Hij brak in het begin van het jaar een sleutelbeen in de UAE Tour. Rodríguez moet lang revalideren en mist daardoor dit seizoen waarschijnlijk ook de Ronde van Spanje.

De Fransman Cyril Barthe (Groupama-FDJ) verschijnt donderdag ook niet aan de start van een loodzware Alpenetappe naar Courchevel. Hij heeft woensdag een hersenschudding opgelopen bij een valpartij.