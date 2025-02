'Prijs' voor minister Heinen voor schenden digitale rechten

AMSTERDAM (ANP) - Minister van Financiën Eelco Heinen heeft met 40 procent van de stemmen de publieksprijs van de Big Brother Awards 2024 in de wacht gesleept. Naast het publiek, dat 2000 stemmen uitbracht, boog ook een vijfkoppige jury zich over de genomineerden. Die koos DPG Media als winnaar. De jaarlijkse 'prijzen' zijn een initiatief van Bits of Freedom en zet organisaties en personen in de schijnwerpers die digitale rechten en communicatievrijheden schenden. Ook twee goeddoeners zijn dit jaar geroemd.

Heinen (VVD) wint de publieksprijs volgens de organisatie "vanwege het maken van beleid dat indirect leidt tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen". Om terrorismefinanciering te voorkomen, staat Heinen "meedogenloos beleid" toe dat "discriminerende risicoprofielen en algoritmen" gebruikt, zegt Evelyn Austin van Bits of Freedom. Met deze "perverse prikkel" schiet de overheid volgens de directeur te ver door in het bestrijden van terrorisme doordat het onschuldigen raakt.

De jury was helder in haar oordeel over DPG Media met "het dagelijks tracken en profileren van miljoenen nieuwsconsumenten" voor inkomsten. Het advertentiemodel is volgens jurylid Nugah Shrestha (oprichter Politieke Jongeren) "de meest privacyonvriendelijke werkwijze" omdat onduidelijk is welke gegevens worden verzameld en hoe die worden gebruikt. Ook bewaren sommige van de ruim honderd advertentiepartners surfgegevens "tot wel tien jaar". Dat baart de jury zorgen gezien het mediabedrijf een groeiend aantal van nu al ruim zestig titels heeft. DPG Media zou zorgvuldiger moeten omgaan met de gebruikersgegevens.

Geroemd

Marietje Schaake en Danny Mekić worden met de Felipe Rodriquez Award juist geroemd om hun inzet voor het beschermen van digitale privacyrechten: Schaake voor "het aankaarten van de gebrekkige tot afwezige democratische controle op de Big Tech bedrijven", Mekić voor "het succesvol aanklagen van X voor de praktijken van shadowbanning" - het censureren of blokkeren van een gebruiker.

Vorig jaar was een van de 'winnaars' toenmalig demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid voor het onterecht op een terreurlijst zetten van mensen en hen niet helpen bij de gevolgen daarvan. De juryprijs ging in 2024 naar Meta, Telegram en X voor het belemmeren van kritische berichtgeving uit conflictgebieden.