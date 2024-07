Prinses Catherine met zus en dochter op Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Britse prinses Catherine is zondagmiddag samen met haar zus Pippa en dochter Charlotte naar Wimbledon gekomen. Eerder was al aangekondigd dat de prinses van Wales de finale van het mannenenkelspel zou bijwonen.

Catherine is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon. De finale zondag gaat tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Serviër Novak Djokovic. De twee mannen stonden een jaar geleden ook tegenover elkaar in de eindstrijd. De Spanjaard won toen zijn eerste Wimbledontitel.

In maart onthulde Catherine dat ze kanker heeft en daarvoor behandelingen ondergaat. Ze verscheen enige tijd niet in het openbaar, nadat ze in januari ook al een buikoperatie had ondergaan. In juni verscheen ze voor het eerst weer in het openbaar. Dat deed de vrouw van prins William tijdens Trooping the Colour, een militaire parade ter ere van de verjaardag van de Britse vorst.