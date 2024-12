Prinses Laurentien wil gesprek na verwijten over haar gedrag

DEN HAAG (ANP) - Prinses Laurentien begrijpt niets van de verwijten aan haar adres over grensoverschrijdend gedrag en wil in gesprek met ambtenaren van het ministerie van Financiën die haar daar anoniem van hebben beschuldigd. Dat zegt de prinses, die zich inspant voor herstel voor slachtoffers van het toeslagenschandaal, in een interview met De Telegraaf.

"Ik kan me er niks bij voorstellen dat je mensen zomaar beschuldigt met hele grote woorden. Het is zo lelijk. Daar ben ik nog elke dag over aan het nadenken: waarom doen mensen dat? Dat beklemmende fluisterspel… er is een soort nieuwe werkelijkheid waarin alles wordt weggezet tegen anonieme beschuldigingen waartegen je je nooit hebt kunnen verdedigen", aldus Laurentien tegen de krant.

Ze zegt "vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid" juist iedereen te hebben aangehaakt. "Het is dan raar om te worden neergezet als iemand die je gewoon niet bent. Geen tegenspraak duldend? Als ik íets doe, is het juist tegenspraak verzamelen."

Ondanks dat de prinses zich niet herkent in de beschuldigingen, wil ze wel graag het gesprek aangaan. "Wij willen graag met de mensen praten die de beschuldigingen hebben gedaan. Dat is onze kerstgedachte: een handreiking richting de mensen op Financiën. We weten niet wie het zijn, we weten ook niet wat er volgens hen is gebeurd."

Ze wijst erop dat tijdens de gesprekken met het ministerie "ook in ons team mensen zaken hebben ervaren die niet prettig waren. Zij hebben behoefte aan een goede afsluiting. Zij voelden zich ook onveilig, door Financiën."