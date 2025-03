Pro-Dutertebetogers verplaatsen zich bij gevangenis Scheveningen

DEN HAAG (ANP) - Een groep van meer dan honderd aanhangers van de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte heeft zich verplaatst naar een andere ingang van de gevangenis in Scheveningen. Dat ziet een ANP-verslaggever. De betogers verzamelden zich aan het einde van de middag bij de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Er staat ook politie bij het pand.

De betogers hebben onder meer Filipijnse vlaggen bij zich en dragen ook spandoeken waarop teksten staan als 'We stand with Duterte' en 'We love you!!! Tatay Digong', zoals Duterte ook wel wordt genoemd. Bij de gevangenis staan ook veel journalisten.

De gevangenis in Scheveningen is het eigen detentiecentrum van het Internationaal Strafhof (ICC). Het staat onder controle van de VN.