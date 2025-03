Pro-Palestijns protest bij Stopera in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Bij de Stopera in Amsterdam voeren dinsdag sinds 17.30 uur enkele tientallen mensen actie voorafgaand aan een vergadering van de Vervoerregio Amsterdam. De actievoerders willen dat de Vervoerregio breekt met busvervoerder EBS omdat die in Israël rijdt. De betogers deelden flyers uit aan de aanwezigen bij de vergadering, die om 18.30 uur begint. Ze scandeerden onder meer "Wat willen wij? Ov apartheidvrij" en "Free free Palestine". De demonstratie stond al gepland voordat Israël het staakt-het-vuren met Hamas brak en zware aanvallen uitvoerde in de Gazastrook.

Op het plein voor het stadhuis houdt de politie een oogje in het zeil. Dinsdagavond komen ook Ajaxfans samen op de Dam om de 125e verjaardag te vieren van de voetbalclub. De betogers hebben afgezien van een plan om na de actie bij de Stopera naar de Dam te gaan voor een "spoeddemonstratie voor Gaza", zoals die op meerdere plaatsen in het land wordt gehouden. Wel is er om 19.30 uur een pro-Palestijnse sit-in bij het Centraal Station in de hoofdstad. Voor woensdagmiddag staat eveneens een protest gepland op de Dam.