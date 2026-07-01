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PRO: stikstofplan lost niet alle problemen op platteland op

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 15:17
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DEN HAAG (ANP) - Het stikstofplan van het kabinet is pas een eerste stap, vindt PRO. "We hebben ook nog een probleem met waterkwaliteit, er moet nog een natuurherstelplan komen en er is een klimaatprobleem. Dit debat is nog niet klaar", zegt Laura Bromet namens de grootste oppositiepartij. Zij wil dat de overheid boeren helpt hun bedrijf aan al die problemen in het landelijk gebied aan te passen.
PRO sprak eerder steun uit voor het pakket van landbouwminister Jaimi van Essen, maar dan mogen de plannen niet afgezwakt worden. "Verbeteringen zijn van harte welkom", zegt Bromet. Voorbeelden voor verbeteringen noemt ze daarbij niet. Wel zegt ze later dat wat PRO betreft de norm voor het aantal koeien per hectare strenger had gemogen.
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