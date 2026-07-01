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Drukke spits verwacht rond start vakantie, ook door werkzaamheden

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 15:21
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DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat verwacht de komende drie vrijdagen een drukke middagspits, omdat de zomervakantie dan steeds begint in de verschillende regio's. Ook staan op meerdere plekken werkzaamheden gepland. Vakantieverkeer moet daarom rekening houden met omleidingen en extra reistijd, aldus de verkeersdienst.
Komend weekend begint de zomervakantie in de regio Noord. De week daarna volgt de regio Zuid en vanaf het derde weekend van juli heeft ook de regio Midden vakantie.
Rijkswaterstaat verwacht dat de middagspits op de betreffende vrijdagen al vroeg op gang komt. Naar verwachting wordt het extra druk door vakantieverkeer richting de grenzen en door controles bij de grens met Duitsland. In Zeeland worden files verwacht op de N57 en N59.
Op zaterdag 4 juli verwacht Rijkswaterstaat "zeer ernstige verkeershinder", omdat Extinction Rebellion voor die dag een demonstratie op de Ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Die actie komt bovenop geplande werkzaamheden aan de A12 en A27.
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