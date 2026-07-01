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Schaatsbond meldt teken van leven vermiste shorttracker Sven Roes

Sport
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 15:09
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UTRECHT (ANP) - Er is een teken van leven van de vermiste shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB laat mede namens de familie en de politie in een verklaring weten dat Roes "een vlucht naar het buitenland heeft genomen".
"Gelukkig heeft hij een teken van leven gegeven, maar wij blijven met veel vragen achter", aldus zijn familie, die verder geen inhoudelijke mededelingen doet. "De familie wil iedereen die steun heeft betuigd bedanken, maar heeft in dit stadium behoefte aan rust en privacy. Zij gaan ervan uit dat dit door iedereen wordt gerespecteerd."
Roes werd zaterdag voor het laatst gezien bij een Shell in Muiden. Er volgde op zondag een oproep om uit te kijken naar de 26-jarige sporter. Veel collega-schaatsers deelden die oproep. De politie had al snel aanwijzingen dat Roes naar het buitenland was vertrokken, omdat zijn auto werd aangetroffen op de langparkeerplaats bij Schiphol.
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