Quincy Promes is dinsdag in het gerechtshof in Amsterdam verschenen voor een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen hem. De 33-jarige Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot in totaal 7,5 jaar cel.

De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Oud-international Promes is vorige maand aangehouden in Dubai, waar hij tot dat moment voetbalde.