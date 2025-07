Nabestaanden aanvaring Waddenzee: neem verantwoordelijkheid

LEEUWARDEN (ANP) - In de strafzaak over de dodelijke aanvaring op de Waddenzee hebben de nabestaanden in hun spreekrecht de schipper van de watertaxi en de kapitein van de snelboot opgeroepen hun fouten te erkennen. "Hoe moeilijk kan het zijn, om de verantwoordelijkheid voor je fouten te nemen", zei de vrouw die door de aanvaring zowel haar 46-jarige echtgenoot als 12-jarige zoon verloor.

"Ik moet verder zonder mijn man en een van mijn stukjes goud. Het leven gaat door. Maar ondanks dat wordt, door wat er op 21 oktober 2022 is gebeurd, ons gezin nooit weer compleet", zei de weduwe.

"In het politierapport geven jullie aan dat jullie vinden dat je goed zeemanschap hebt getoond, maar je weet niet dat je in het Schuitengat niet harder dan 20 kilometer per uur mag varen. Ken je dan de regels niet? De regels niet kennen, valt dat onder goed zeemanschap?", vroeg ze de verdachten die terechtstaan voor dood door schuld.