Protest bij bezoek Keijzer aan opvang statushouders in Castricum

CASTRICUM (ANP) - Woonminister Mona Keijzer is begroet door tientallen demonstranten bij een werkbezoek in Castricum aan een opvanglocatie voor vluchtelingen met verblijfspapieren. "Kijk maar goed hoe het niet moet", scandeerden zij. De bewindsvrouw ging meteen bij aankomst met betogers in gesprek.

Keijzer kondigde vorige maand aan dat ze de wet wil aanpassen, zodat gemeenten statushouders geen voorrang meer mogen geven bij sociale huurwoningen. Ze vindt dit oneerlijk tegenover andere woningzoekenden.

Het kabinet wil vluchtelingen met verblijfspapieren maar zonder woning kunnen onderbrengen in 'sobere doorstroomlocaties' zoals die aan de Stetweg in Castricum.

Spanningen

Bewoners zelf klagen over de leefomstandigheden op deze doorstroomlocatie, gaf burgemeester Ben Tap toe voor aanvang van het bezoek.

Eind vorig jaar leidde opvang van statushouders tot spanningen in de lokale politiek. GroenLinks zei het vertrouwen op in de verantwoordelijk wethouder en stapte uit het college.