Protest duurzame boeren tegen EU-handelsverdrag met Zuid-Amerika

BRUSSEL (ANP) - Zo'n honderd duurzame boeren protesteerden woensdagochtend in Brussel tegen het EU-handelsverdrag Mercosur met Zuid-Amerika. Met een klein aantal trekkers verzamelden de boeren zich in Brussel op het Schumanplein, vlak naast het gebouw van de Europese Commissie.

De demonstratie werd georganiseerd door de Waalse boerenbeweging Fugea om hun ongenoegen te uiten over het handelsverdrag dat op de G20-top in Brazilië wordt besproken. Fugea behartigt de belangen van kleine, duurzame boerenbedrijven.

De boeren willen af van het handelsverdrag met Zuid-Amerika omdat het voor oneerlijke concurrentie zou zorgen en ook nog zou bijdragen aan massale ontbossing. "De overeenkomst tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika is een gevaar voor de planeet", stelt de organisatie. "Het is het tegenovergestelde van de ambities van de Europese Green Deal of de strategische dialoog over de landbouw."

Fugea is onderdeel van de Europese vakbond Via Campesina. Andere leden van de vakbond namen ook deel aan de demonstratie. Zo waren er boeren uit Nederland, Duitsland, Portugal, Frankrijk en Zwitserland.