RTL Group verwacht minder omzet door zwakke tv-reclamemarkt

LUXEMBURG (ANP) - Mediaconcern RTL Group heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Het Luxemburgse bedrijf achter RTL Nederland gaat nu uit van een omzet van 6,3 miljard euro over heel 2024. Eerder was dat 6,6 miljard euro. Aanleiding voor de aanpassing is de zwakkere markt voor tv-reclames. Daarnaast groeide ook de markt voor het produceren van content minder sterk dan verwacht.

De omzet in het derde kwartaal van dit jaar daalde met 5,5 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 1,3 miljard euro. Dat had onder meer te maken met een terugval in de reclame-inkomsten. Maar ook de opbrengsten uit Fremantle, het productiehuis van RTL, daalden. In de eerste negen maanden van 2023 leverde de verkoop van tv-programma's nog 1,5 miljard euro op, in dezelfde periode dit jaar was dat 1,4 miljard euro.