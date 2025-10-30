Protesten in Tanzania houden aan na chaotische verkiezingen

DAR ES SALAAM (ANP/RTR) - In Tanzania hebben meer protesten plaatsgevonden na de verkiezingen van woensdag. De politie heeft donderdag opnieuw geschoten en traangas ingezet tegen de demonstranten, die boos zijn omdat de belangrijkste tegenstanders van president Samia Suluhu Hassan werden uitgesloten van deelname.

De politie stelde woensdag een avondklok in en heeft die verlengd naar donderdag. Ook werd het internet afgesloten, maar dat lijkt langzaam weer toegankelijk te worden.

Woensdag meldden activisten zeker vijf doden bij de protesten. De grootste protesten vonden zowel woensdag als donderdag plaats in de hoofdstad Dar es Salaam, maar ook in andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering.

President Hassan ligt volgens de voorlopige uitslagen op koers om de verkiezingen te winnen. Zij is sinds 2021 aan de macht en leek aanvankelijk minder onderdrukkend op te treden dan haar voorganger. Maar de afgelopen jaren worden politieke tegenstanders en activisten toch steeds harder aangepakt.