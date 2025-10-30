Werkgever mag toch huur inhouden op loon arbeidsmigrant, FNV boos

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil werkgevers toch blijven toestaan om huur in te houden op het minimumloon van arbeidsmigranten, schrijft VVD-minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Haar voorganger Eddy van Hijum (NSC) wilde vanaf volgend jaar stapsgewijs af van deze regeling, omdat die uitbuiting in de hand zou werken.

Volgens Paul zitten er echter "verschillende kanten" aan de regeling waarmee werkgevers maximaal 25 procent van het minimumloon mogen inhouden voor de huisvesting. Ze erkent dat het tot een "onwenselijk verdienmodel" kan leiden en arbeidsmigranten mogelijk te afhankelijk maakt van hun werkgevers, vaak uitzendbureaus. Maar volgens haar helpt de regeling arbeidsmigranten ook aan een onderkomen. Ook zouden bijbehorende voorwaarden aan de kwaliteit en prijs "enige grip" op de huisvesting opleveren.

FNV reageert woedend. Paul houdt volgens de vakbond een "pervers verdienmodel over de rug van arbeidsmigranten in stand".