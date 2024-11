Protesten verwacht bij wapenbeurs in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie is voorbereid op mogelijk felle protesten die worden gehouden bij Ahoy in Rotterdam. Daar vindt donderdag de wapenbeurs NEDS 2024 plaats. Diverse organisaties, waaronder Extinction Rebellion en een pro-Palestijnse groepering, hebben aangekondigd daar te gaan protesteren.

Sommige deelnemers en bezoekers van de beurs hebben mogelijk banden met Israël. Dat land wordt door de betogers beschuldigd van het plegen van genocide in Gaza.

Om alles in goede banen te leiden heeft de politie een speciaal team, een zogeheten Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) gevormd. Dat is een team van verschillende politie-onderdelen dat wordt opgetuigd in geval van (dreigend) terrorisme, rampen of crises. De politie houdt er rekening mee dat ook andere groepen aanwezig zijn.

De politie wil niet zeggen welke maatregelen zij precies neemt en hoeveel politie er paraat staat.

De gemeente heeft een demonstratievak aangewezen op het plein voor de ingang van het evenementencomplex. Alleen daar mag worden gedemonstreerd.