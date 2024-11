WASHINGTON (ANP) - Aankomend president Donald Trump van de Verenigde Staten heeft Pete Hoekstra voorgedragen als ambassadeur in Canada. Hoekstra was tijdens Trumps vorige ambtstermijn ambassadeur in Nederland. Trump zei bij zijn voordracht van Hoekstra dat hij "voortreffelijk werk" had gedaan in Nederland.

Hoekstra werd in Groningen geboren, maar verhuisde op 3-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten.