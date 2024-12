Provincie Zuid-Holland: het is code rood op elektriciteitsnet

DEN HAAG (ANP) - Het is nu ook in de provincie Zuid-Holland "code rood" wat betreft de ruimte op het elektriciteitsnet. Dat zegt gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks-PvdA) in reactie op de mededeling van de netbeheerders TenneT, Stedin en Liander dat nu in vrijwel heel Zuid-Holland sprake is van netcongestie.

"Wij hebben het lang weten te vermijden, maar uiteindelijk krijgt Zuid-Holland als laatste provincie nu ook te maken met filevorming op het stroomnet", aldus Potjer. "De woningbouw krijgt voorrang, maar voor voorzieningen, bedrijven en andere grootverbruikers gaat ook Zuid-Holland op slot. Het is ook hier nu code rood."

Voor grootverbruikers van stroom is geen ruimte meer voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. Zij komen op een wachtlijst te staan. De netbeheerders verwachten dat de benodigde netuitbreidingen, die miljarden euro's kosten, pas tussen 2032 en 2035 zijn gerealiseerd. "Het is een kwestie van hard werken en een lange adem", aldus Potjer. De provinciebestuurder ziet naast nieuwe kabels leggen vier oplossingen: energie besparen, warmtenetten aanleggen, zorgen voor zon- en windenergie uit de eigen buurt en 'spitsmijden'. Dat betekent het verplaatsen van energieverbruik op de piekmomenten (aan het begin van de ochtend en tussen 16.00 en 21.00 uur) naar andere uren.