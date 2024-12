Avantium onderuit op Damrak na uitgifte nieuwe aandelen

AMSTERDAM (ANP) - Avantium is donderdag onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De ontwikkelaar van bioplastics haalde ruim 11 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen, die met korting werden verkocht. Woensdag liet het chemiebedrijf al weten voor 35 miljoen euro aan nieuwe leningen te hebben afgesloten. Het geld is bedoeld om de opstartfase van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl te financieren. Het aandeel werd bijna 15 procent lager gezet.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 891,83 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 871,23 punten. De DAX in Frankfurt bleef onveranderd, na een daling van de Duitse fabrieksorders in oktober. Londen verloor 0,1 procent.

De beurs in Parijs won 0,1 procent, ondanks de val van de Franse regering. De Franse premier Michel Barnier werd woensdag weggestuurd na de aanname van een motie van wantrouwen tegen hem in het Franse parlement. Barnier wekte wrevel met zijn plannen voor forse bezuinigingen en belastingverhogingen, die het Franse begrotingstekort en de schuldenlast moeten verkleinen.