PSV-spelers met luid applaus onthaald in Philips Stadion

EINDHOVEN (ANP) - De spelers en staf van PSV zijn met luid applaus onthaald in het Philips Stadion in Eindhoven. De voetballers kwamen een voor een het veld op, waarna de staf en trainer Peter Bosz volgden. In het stadion zijn veel fans bijeen, onder wie ook ouders met kinderen.

De supporters reageerden uitzinnig op het moment dat topscorer Luuk de Jong het stadion in kwam. Ze scandeerden: "Luuk, Luuk, Luuk". De spelers hielden de kampioensschaal in de lucht, waarna het publiek "boeren, boeren" riep. Daarna maakten ze nog een ereronde door het stadion. Her en der werden rode fakkels in de lucht gehouden.

De PSV'ers vertrekken om 16.00 uur op een platte kar naar het centrum, waar om 18.30 uur de huldiging volgt op het Stadhuisplein. Deze locatie is inmiddels vol, meldde de gemeente tegen 14.30 uur. Ook op de Markt is inmiddels geen plek meer. De fans kunnen nog wel terecht op het 18 Septemberplein.