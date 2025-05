NOC*NSF ziet sportdeelname stabiliseren

ARNHEM (ANP) - Het aantal mensen dat in Nederland met regelmaat sport, is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde rapport 'Zo sport Nederland 2024' dat de sportdeelname en ledenaantallen van sportverenigingen jaarlijks op een rijtje zet.

Het aantal unieke leden van sportverenigingen is met 29.000 toegenomen vergeleken met 2023. Het aantal lidmaatschappen groeide met 68.000, een gevolg van het feit dat mensen meerdere sporten beoefenen of verschillende functies binnen een club vervullen. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport nam in 2024 met bijna 200.000 toe ten opzichte van het jaar ervoor. Procentueel bleef de deelname stabiel. De groei is te verklaren door de toename van het aantal inwoners. Gemiddeld werd er, net als in 2023, acht keer per maand gesport.

Het rapport baseert zich op de door de aangesloten sportbonden geleverde cijfers en de maandelijkse Sportdeelname Index uitgevoerd door onderzoeksbureau Verian in opdracht van NOC*NSF.