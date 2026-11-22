NIEUWEGEIN (ANP) - Leden van de Partij voor de Dieren hebben op een partijbijeenkomst tegen "rehabilitatie" van het gebrouilleerde Eerste Kamerlid Peter Nicolaï gestemd. Eerder was Nicolaï geroyeerd, maar een beroepscommissie maakte dat ongedaan. Een PvdD-lid stelde voor om hem te rehabiliteren en wilde dat het bestuur "oprechte excuses" maakte, maar de aanwezige leden gingen daar niet in mee.

Een jaar geleden viel de driekoppige senaatsfractie van de Partij voor de Dieren uiteen. Niko Koffeman en Peter Nicolaï konden zich niet vinden in de koers van de partij, die ze te veel om mensen vonden draaien. Ingrid Visseren-Hamakers hield de steun van het partijbestuur, maar Koffeman en Nicolaï mochten de naam 'Partij voor de Dieren' voeren.

Visseren-Hamakers kwam tijdens de ledenvergadering naar voren. Ze noemde het besluit om het royement van Nicolaï ongedaan te maken "onzorgvuldig" en zei dat de Commissie van Beroep niet met haar heeft gesproken. "Ik ben ervan overtuigd dat de commissie tot een ander oordeel was gekomen als ze mij wel hadden gesproken."