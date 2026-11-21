Wie een jaar geleden instapte, kijkt nu tegen een fors verlies aan. Bitcoin , de grootste cryptomunt ter wereld, zakte in de nacht van vrijdag op zaterdag naar ongeveer 55.800 dollar. Dat is de laagste koers sinds september 2024.

Omgerekend kost één bitcoin nu iets meer dan 50.000 euro. Vrijdag zakte de munt al voor het eerst sinds juli onder de grens van 60.000 dollar. Daarna ging het nog verder omlaag.

Van record naar ravijn

De daling is groot als je hem naast de top legt. Op 6 oktober 2025 kostte een bitcoin nog 126.080 dollar. Daar is nu meer dan de helft van af.

Ook dit jaar was het geen succes. Op 1 januari 2026 stond de koers op ruim 87.500 dollar. Wie toen kocht, is nu ruim een derde kwijt. In de afgelopen week alleen al verloor bitcoin zo'n 15 procent.

AI-zorgen slaan over op crypto

De belangrijkste oorzaak ligt niet bij crypto zelf, maar bij de techsector. Beleggers twijfelen steeds meer of de miljarden die in AI-infrastructuur worden gestoken wel genoeg opleveren. Aandelen van AI-bedrijven staan daardoor onder druk, en dat trekt andere risicovolle beleggingen mee naar beneden.

Daar kwam een schok bij Nvidia bij, de chipmaker die de AI-hausse aanjoeg. Topman Jensen Huang trad op 12 november met onmiddellijke ingang af, na onthullingen over affaires, onder meer met een vermoedelijke Chinese spion. Financieel directeur Colette Kress is nu tijdelijk ceo.

Ook stijgende rentes en zorgen over regelgeving drukken op de stemming.

Fondsen trekken geld terug

Een extra tegenvaller: grote beleggers stappen eruit. Al weken stroomt geld weg uit Amerikaanse bitcoinfondsen, de zogeheten ETF's. In de twee weken tot half november ging het om bijna 3 miljard dollar. Die fondsen waren de afgelopen jaren juist de grootste kopers.

Wat betekent dit voor jou?

Voor Nederlandse bezitters telt ook de dollar mee. Je koopt en verkoopt in euro's, maar de koers wordt in dollars bepaald. Een zwakkere of sterkere dollar kan het verlies in euro's dus iets kleiner of groter maken.

De les is niet nieuw, maar wel weer actueel. Bitcoin kan in korte tijd sterk stijgen, en net zo hard dalen. Leg er alleen geld in dat je echt kunt missen, en verkoop niet in paniek op een dieptepunt zonder dat je weet waarom.

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