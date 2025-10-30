PVV verliest terrein in Limburg, maar blijft de grootste

BRUNSSUM (ANP) - In veel gemeenten in Limburg heeft de PVV behoorlijke verliezen geleden ten opzichte van de verkiezingen in 2023. Toch blijft de partij van Geert Wilders in de meeste gemeenten wel de grootste.

In Brunssum en Landgraaf stemde nog altijd ruim een derde van de kiezers op de PVV. De verliezen waren respectievelijk ruim 8 en 7 procentpunten. Ook in de PVV-bolwerken Meerssen (min 7 procent), Beek (min 7 procent), Vaals (min 5 procent) en Voerendaal (min 8 procent) leed de partij verlies.

D66 en CDA boekten flinke winst, oplopend tot boven de 10 procentpunten in diezelfde gemeenten. Net als in andere gemeenten werd NSC zo goed als gedecimeerd.