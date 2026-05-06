ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pyongyang spreekt in nieuwe grondwet niet langer van één Korea

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 9:21
anp060526053 1
SEOUL (ANP) - Noord-Korea heeft in een grondwetswijziging referenties naar een verenigd Korea verwijderd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In een nieuwe grondwetsdefinitie van het Noord-Koreaanse grondgebied wordt niet langer gesproken van bijvoorbeeld "de noordelijke helft" van het eiland. Ook wordt erkend dat het land in het zuiden aan Zuid-Korea grenst.
Het document rond de wetswijziging waarover Yonhap bericht, bevat eveneens een nieuwe territoriale kaart. Ook wordt Kim Jong-un voor het eerst statutair verheven tot staatshoofd. Daarnaast krijgt Kim grondwettelijk het commando over het Koreaanse kernarsenaal, iets wat in de praktijk al het geval was. Die 'kernmacht' kan hij onder de nieuwe grondwet desnoods delegeren aan anderen.
Onder de nieuwe wet consolideert Kim bovendien zijn macht: de Noord-Koreaanse Volksvergadering kan hem niet langer afzetten, waarmee de vergadering effectief haar toezichthoudersrol verliest. Ook voor dat orgaan geldt dat het in de praktijk al tandeloos was.
De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un stelde in 2023 al dat het bereiken van één Koreaanse staat niet op vreedzame wijze haalbaar was. Die beweging werd gezien als een stap in de richting van een soort Koreaanse tweestatenoplossing. Sindsdien sprak het land in officiële communicatie over Zuid-Korea als een vijandige staat. Die term wordt echter niet gebruikt in de jongste versie van de grondwet, ondanks eerdere vermoedens.
loading

POPULAIR NIEUWS

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

shutterstock_2653888381

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

155809859_m

Is omega-3 toch niet goed voor je hersenen?

shutterstock_2684262245

Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

Loading