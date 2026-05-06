Pyongyang spreekt in nieuwe grondwet niet langer van één Korea

SEOUL (ANP) - Noord-Korea heeft in een grondwetswijziging referenties naar een verenigd Korea verwijderd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In een nieuwe grondwetsdefinitie van het Noord-Koreaanse grondgebied wordt niet langer gesproken van bijvoorbeeld "de noordelijke helft" van het eiland. Ook wordt erkend dat het land in het zuiden aan Zuid-Korea grenst.

Het document rond de wetswijziging waarover Yonhap bericht, bevat eveneens een nieuwe territoriale kaart. Ook wordt Kim Jong-un voor het eerst statutair verheven tot staatshoofd. Daarnaast krijgt Kim grondwettelijk het commando over het Koreaanse kernarsenaal, iets wat in de praktijk al het geval was. Die 'kernmacht' kan hij onder de nieuwe grondwet desnoods delegeren aan anderen.

Onder de nieuwe wet consolideert Kim bovendien zijn macht: de Noord-Koreaanse Volksvergadering kan hem niet langer afzetten, waarmee de vergadering effectief haar toezichthoudersrol verliest. Ook voor dat orgaan geldt dat het in de praktijk al tandeloos was.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un stelde in 2023 al dat het bereiken van één Koreaanse staat niet op vreedzame wijze haalbaar was. Die beweging werd gezien als een stap in de richting van een soort Koreaanse tweestatenoplossing. Sindsdien sprak het land in officiële communicatie over Zuid-Korea als een vijandige staat. Die term wordt echter niet gebruikt in de jongste versie van de grondwet, ondanks eerdere vermoedens.