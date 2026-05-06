Kyiv: Rusland heeft staakt-het-vuren geschonden

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 9:22
KYIV (ANP) - Rusland heeft het door Oekraïne afgekondigde staakt-het-vuren geschonden, zegt de Oekraïnse buitenlandminister Andri Sybiha op X. Oekraïne kondigde eerder een bestand met open einde af, dat per woensdag zou ingaan.
Een einddatum noemde president Volodymyr Zelensky niet. Wel zei hij erbij dat agressie met gelijke munt zou worden terugbetaald. Rusland kwam eerder al met de aankondiging dat het een staakt-het-vuren afkondigde rond de Russische Dag van de Overwinning, komend weekend.
Volgens Sybiha vuurde Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag 108 drones en drie raketten af, naast aanvallen in de ochtend op Charkiv en Zaporizja. Onduidelijk is of hij daarmee doelt op de steden, of de gelijknamige Oekraïense regio's. De aanvallen laten volgens hem "zien dat Rusland vrede verwerpt en dat het valselijk uitroepen van een staakt-het-vuren niets van doen heeft met diplomatie." Sybiha voegt eraan toe dat Rusland "alleen maar geeft om militaire parades, niet om mensenlevens".
