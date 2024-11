Qatar trekt zich terug uit vredesonderhandelingen Gaza

DOHA (ANP/RTR) - Qatar is niet langer bereid een rol te spelen bij de vredesonderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het land wil pas weer bemiddelen over een staakt-het-vuren in Gaza als beide landen "een oprechte bereidheid tonen om terug te keren naar de onderhandelingstafel", zegt een goedingelichte functionaris tegen persbureau Reuters.

Eerder zaterdag werd duidelijk dat Qatar Hamas heeft verzocht het diplomatieke kantoor in het land te sluiten. Dat verzoek werd gedaan nadat de Verenigde Staten Qatar hadden laten weten dat de aanwezigheid van Hamas in het land niet langer gewenst is. De VS hebben gevraagd om het vertrek omdat de groepering weigert een voorstel te aanvaarden waarbij Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten.

Qatar speelde een cruciale rol in de vredesonderhandelingen rond de oorlog in Gaza. In de ministaat waren zowel westerse regeringsleiders als leden van Hamas welkom. Ismail Haniyeh, de voormalige politieke leider van Hamas, verbleef er ook. Hij werd in juli omgebracht tijdens een bezoek aan Teheran.