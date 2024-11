Moskeeën: geweld betreurenswaardig, politiek en media selectief

AMSTERDAM (ANP) - Het geweld en de verstoring van de openbare orde in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag zijn betreurenswaardig. Dat stelt de K7, het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels, zaterdag in een verklaring. Tegelijkertijd ziet de organisatie "een selectieve houding bij politiek en media".

Volgens de koepel leidde de agressie door en tegen de aanhangers van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv tot veel onrust en zet die aan tot verdere polarisatie. Wel vindt de K7 dat de ongeregeldheden niet los kunnen worden gezien van een reeks incidenten die hieraan voorafgingen.

"Zo waren er meldingen van Israëlische supporters die provocerende uitlatingen deden zoals 'Laat de IDF winnen, fuck de Arabieren, fuck Palestina'. En in de metro zongen supporters 'Er zijn geen scholen meer in Gaza, alle kinderen zijn dood. Olé, olé, olé'. Ook werden er onder luid gejuich Palestijnse vlaggen van gevels gerukt en in brand gestoken", stelt de organisatie.