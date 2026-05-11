Raad van State betwijfelt nut van wet intrekken Nederlanderschap

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State twijfelt aan het nut van een wet die het mogelijk maakt om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het kabinet wil die mogelijkheid permanent maken, maar volgens de hoogste wetgevingsadviseur is de noodzaak niet duidelijk.

Sinds 2017 kan de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap intrekken van mensen die in het buitenland bij een terreurbeweging gaan. Dat kan alleen als ze meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben.

De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers die het kabinet vorige maand met de Tweede Kamer deelde. Vijftien keer lukte dat ook, en één zaak loopt nog.