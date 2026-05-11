Hongaarse regering wil EU niet meer chanteren met veto

BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Hongarije wil het eigen vetorecht binnen de Europese Unie niet meer inzetten als chantagemiddel. Dat maakte beoogd minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán duidelijk tijdens een hoorzitting in het parlement. Ze gaf aan dat haar land zich gaat inzetten om het vertrouwen terug te winnen van andere landen in de EU en de NAVO.

"Te vaak heeft Hongarije de besluitvorming in Europa in de weg gestaan", zei Orbán, die geen familie is van de vorige premier Viktor Orbán. "We gebruikten het veto niet als laatste redmiddel, maar voor politiek theater." Ze noemde het een prioriteit voor de nieuwe premier Péter Magyar, die een betere relatie met de EU nastreeft, om te zorgen dat miljarden aan bevroren EU-subsidies alsnog worden uitbetaald.

Hongarije had onder de vorige premier, die zestien jaar aan de macht was, een gespannen relatie met de EU. Er waren zorgen over de rechtsstaat en corruptie in Hongarije. Ook de warme banden met Rusland wekten wrevel in Europa.