Raad van State kritisch over versoepeling schadeaanpak Groningen

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State ziet enkele nadelen aan een voorstel om soepeler om te gaan met schade die mogelijk veroorzaakt is door de aardgaswinning in Groningen en Drenthe. Dat schrijft de belangrijkste raadgever van het kabinet op het gebied van wetgeving in een maandag gepubliceerd advies.

Het kabinet wil in de wet vastleggen dat mensen ook een vergoeding kunnen krijgen voor "veronderstelde schade" tot 60.000 euro. Het moet gaan om schade die veroorzaakt zou kunnen zijn door mijnbouwactiviteiten, maar daarvoor hoeft dan geen bewijs te worden geleverd. Het is een van de maatregelen die het vorige kabinet voorstelde naar aanleiding van de parlementaire enquête over de gaswinning.

De Raad van State waarschuwt dat deze versoepeling kan leiden tot ongelijke uitkomsten voor burgers. Daarnaast lopen de kosten op, doordat ook schade wordt vergoed die geen mijnbouwschade is. Dat laatste maakt het ook onzeker of die kosten volledig in rekening kunnen gebracht bij gasbedrijf NAM.

Aanpassing wetsvoorstel

Daarom adviseert de Raad van State af te zien van de invoering van het begrip "veronderstelde schade". Het kabinet kan een ander instrument kiezen om daadwerkelijk schadeherstel te stimuleren, bijvoorbeeld een subsidie. "Dit heeft als voordeel dat er geen vermenging plaatsvindt tussen schade en veronderstelde schade."

De Raad van State adviseert het kabinet het wetsvoorstel ook op een aantal andere punten aan te passen. Daarbij gaat het onder meer om de zorgplicht die geïntroduceerd wordt voor de minister van Binnenlandse Zaken en voorgestelde wijzigingen in de aansturing van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).