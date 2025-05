Zelensky nodigt paus uit voor bezoek aan Oekraïne

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de nieuwe paus uitgenodigd voor een bezoek aan Oekraïne. Dat deed hij in hun eerste gesprek, dat over de oorlog in Oekraïne ging.

Zelensky omschrijft het telefooncontact met paus Leo als "zeer warm en inhoudelijk". De twee zijn volgens Zelensky overeengekomen in contact te blijven en elkaar snel te ontmoeten.

Zelensky bedankte de kerkleider voor zijn steun. Leo riep zondag tijdens zijn eerste publieke mis op tot onder meer een "echte en duurzame vrede" in Oekraïne. Dat wordt volgens Zelensky in Oekraïne gewaardeerd. Hij stelt dat een bezoek van Leo hoop zou brengen aan "alle gelovigen en het hele volk".

Het gesprek ging ook over de duizenden Oekraïense kinderen die Rusland naar eigen grondgebied heeft gebracht. Zelensky zegt dat Oekraïne rekent op de hulp van het Vaticaan om hen terug te brengen naar hun families.