Raad van State oordeelt tegen boetes na zakken inburgeringsexamen

DEN HAAG (ANP) - Statushouders mogen niet standaard worden beboet als ze hun inburgeringsexamen niet op tijd halen, oordeelt de Raad van State. Daarmee volgt de hoogste bestuursrechter een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die voorschreef dat dit alleen bij uitzondering is toegestaan.

De uitspraak is gedaan in een zaak die is aangespannen door een Eritrese statushouder. De toenmalige staatssecretaris van Participatie en Integratie had de man een boete opgelegd van 500 euro omdat hij niet op tijd zijn inburgeringsexamen had gehaald. Bovendien moest hij de 10.000 euro die hij had geleend voor de inburgeringscursussen en -examens terugbetalen. Sinds 2022 hoeven statushouders hun lesgeld overigens niet meer zelf te betalen en is die lening ook niet meer nodig.

Door de uitspraak van de Raad is de Eritreeër vrijgepleit van de boete en hoeft hij de lening niet meer terug te betalen. Nederland mocht hem wel verplichten om in te burgeren, vindt de bestuursrechter.