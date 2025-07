Twintig doden bij Israëlische aanvallen op Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Door Israëlische luchtaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twintig mensen omgekomen, zei het burgerbeschermingsagentschap van Gaza. Onder de doden zijn ten minste zes kinderen.

Kort na middernacht werd in Khan Younis een tent getroffen waar ontheemden verbleven. Daarbij zouden tien leden van dezelfde familie zijn omgekomen

Niet lang daarna werd bij een aanval in het noorden van Gaza een kamp geraakt. Meer dan dertig mensen raakten bij die aanval gewond. Door de mediarestricties in Gaza zijn de cijfers niet onafhankelijk geverifieerd.

Het Israëlische leger heeft gezegd de berichten te onderzoeken. De Israëlische premier Netanyahu voerde deze week in Washington overleg met de Amerikaanse president Trump over de strijd in Gaza.