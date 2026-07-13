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Raad van State: spreidingswet ter discussie stellen is onhandig

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 10:34
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DEN HAAG (ANP) - Het is "ongewenst" om de spreidingswet steeds ter discussie te stellen, vindt de Raad van State. De hoge bestuursadviseur velt dan ook het negatiefste oordeel over een voorstel om die wet in te trekken van JA21, Mona Keijzer, FVD, Groep Markuszower en BBB.
De spreidingswet geeft gemeenten een verantwoordelijkheid om asielzoekers op te vangen. Het kabinet kan hen in een uiterst geval dwingen om opvangplekken te regelen. De vijf conservatief-rechtse partijen vinden dat de wet de "politieke aandacht" te veel verschuift naar asielopvang, terwijl het volgens hen zou moeten gaan over het weren van asielzoekers.
De manier waarop asielzoekers worden opgevangen, staat los van hoeveel van hen er binnenkomen, werpt de Raad van State tegen. De wet intrekken zou de problemen in de asielopvang juist verergeren. Bovendien geldt de wet pas twee jaar. "Van de wetgever - regering én parlement - mag verwacht worden rust en ruimte te creëren voor de uitvoeringspraktijk om met het nieuwe stelsel te leren werken."
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